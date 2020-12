Ce soir, le PSG retrouve à Old Trafford l’équipe de Manchester United pour un match d’une importance capitale. Pour prétendre aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé sont dans l’obligation de ramener les trois points de leur déplacement en Angleterre. La pression est maximale sur les épaules de Thomas Tuchel et de ses hommes. Comme à son habitude, le chroniqueur Stéphane Bitton a commenté l’actualité du club parisien.

Ce matin, sur France Bleu Paris, le journaliste sportif Stéphane Bitton est revenu sur la situation actuelle du PSG. Et selon lui, tous les scénarios sont envisageables pour le club de la capitale en Ligue des Champions.« Ce qu’il y a de fabuleux avec le football, c’est que le 29 mai prochain on assistera peut-être à une finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG. Mais d’ici là, il y a du chemin à parcourir. Le Real va mal, il a perdu hier soir… et le PSG est au pied du mur », a-t-il confié.

« Cela ferait quand même désordre que le PSG ne sorte pas de la phase de groupes. Thomas Tuchel a poussé une gueulante sur ses joueurs après la piètre prestation contre les Girondins de Bordeaux (2-2). Il dispose de toute son équipe-type. On aura les trois fantastiques devant, Keylor Navas dans la cage, une défense avec les titulaires… une seule incertitude : qui va accompagner Verratti et Paredes au milieu de terrain ? Ils sont trois pour une place : Danilo, Herrera ou Gueye. Le PSG s’est déjà imposé à Manchester en 2019, ce n’est donc pas mission impossible. C’était même le premier club français à le faire. Paris avait gagné 2-0 dans le Théâtre des Rêves, un des stades les plus mythiques du football européen. Et bien l’idée pour le Paris Saint-Germain c’est de poursuivre le rêve en Ligue des Champions.»