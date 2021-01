L’Espérance Tunis et le TP Mazembe ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions africaine ce mercredi.

Considéré comme l’un des grands favoris de cette Ligue des champions africaine, l’Espérance Tunis a pourtant dû batailler pour remporter son 16e de finale ce mercredi. Tenus en échec par Al Ahly Benghazi (0-0) au match aller, les Tunisiens ont dû attendre la 87e minute de jeu pour valider leur qualification. Les Sang et Or vont mener au score à deux reprises, mais les Libyens vont égaliser à chaque fois. Virtuellement éliminé à cause des deux buts encaissés à domicile, l’Espérance Tunis a pu compter sur son buteur Marzouki pour reprendre définitivement l’avantage à trois minutes de la fin du temps réglementaire.

Dans les autres matchs de la journée, le TP Mazembe s’est qualifié en dominant le club gabonais de Bouenguidi sur le même score qu’au match aller (2-1). Enfin, les Algériens du CR Bélouizdad et du MC Alger ont également leur ticket pour les 8e en poche. Les premiers se sont facilement défait de Gor Mahia (2-1, après une victoire 6-0 à l’aller), tandis que les seconds se sont qualifiés grâce à leur victoire 2-0 au match aller face au CS Sfaxien (défaite 1-0 au retour).

Résultats (en gras les qualifiés et entre parenthèses, le score du match aller) :

Gor Mahia (Ken) 1-2 CR Belouizdad (Alg) (0-6)

TP Mazembe (Rdc) 2-1 Bouenguidi (Gab) (2-1)

Esperance Tunis (Tun) 3-2 Al Ahly Benghazi (Lby) (0-0)

CS Sfaxien (Tun) 1-0 MC Alger (Alg) (0-2)