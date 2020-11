L’Equipe égyptienne d’Al Ahly est devenue championne d’Afrique cette nuit en battant en finale le Zamalek autre formation du championnat égyptien sur le score de 2-1.

Dans cette finale de la Ligue des Champions africaine et un derby du Caire, les joueurs d’Al Ahly ont commencé de la meilleures de manières en ouvrant la marque à la 5e minute de jeu par Amr Soleya. Un but et une égalisation pour le Zamalek grâce à un but à la 31e minute par Shikabala. En toute fin de match à la 86e minute de jeu, Magdi Kafsha donne la victoire à son équipe et offre un titre de Champion d’Europe aux hommes de Pitso Mosimane. Une finale magnifique marqué par des buts splendides et un poteau chacun.

Al Ahly décroche ainsi le neuvième titre européen de son histoire après 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013. La formation égyptienne succède au palmarès à l’Espérance Sportive de Tunis, lauréate des deux dernières éditions. Grâce à ce succès sur le continent africain, l’équipe égyptienne décroche du même coup son billet pour la Coupe du monde des clubs qui aura lieu 1er au 11 février 2021 au Qatar en raison du bouleversement des calendriers.

Le résumé de cette finale :