Titulaire ce jeudi soir dans les buts de l’Olympique de Marseille lors du match nul 0-0 contre la Lazio Rome, Pau Lopez est revenu sur cette rencontre.

Le gardien de l’OM s’est confié après le match sur la performance de son équipe et son match qui a été de très haut niveau sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome. « A titre personnel, je suis content de ma prestation. Je me sens bien actuellement, mais il faut que prendre les matchs les uns après les autres. Je suis content, mais il y a des choses que je peux améliorer.

Si je me sentais invincible ? Non, personne ne doit se sentir invincible. C’est quand on croit ça qu’on fait des erreurs. J’essaie vraiment d’être concentré pendant 90 minutes. C’est vrai que quand les choses se passent bien, cela donne de la confiance. » A déclaré le portier espagnol prêté cette saison à Marseille par l’AS Roma, grand rival de la Lazio en Italie.