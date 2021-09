Jeune crack du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki est entré en jeu ce dimanche avec les Gones lors de la victoire 3 buts à 1 contre le RC Strasbourg en Ligue 1.

Après la rencontre, la pépite de l’OL a tenu à faire passer un message très clair concernant son avenir dans le Rhône. Après le succès face aux Alsaciens, il est aller voir les supporters lyonnais et a précisé : « On naît Lyonnais, on meurt Lyonnais ! » Une phrase qui va rassurer un peu tout le monde au club car le joueur de 18 ans possède déjà une très belle cote sur le marché. Voir maintenant la suite de la saison et s’il parviendra à passer un nouveau cap et intégrer le 11 de Peter Bosz…