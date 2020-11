Battu 6-0 par l’Espagne la semaine dernière en Ligue des Nations, l’Allemagne a subi l’un de ses plus gros revers dans son histoire.

Si l’avenir de Joachim Löw n’était pas d’actualité après cet échec en Ligue des Nations, quelques jours plus tard le conseil de la DFB souhaite tout de même se réunir afin de statuer et remettre sur la table l’avenir de Joachim Löw avec la sélection, et ceux à quelques mois de l’Euro 2020.« Le conseil de la DFB a adopté à l’unanimité un calendrier de collecte, d’évaluation et de conseil sur les résultats. Cela permet également de donner au sélectionneur national le temps et la distance émotionnelle nécessaires pour gérer fondamentalement la situation actuelle de l’équipe nationale.

Avant de poursuivre : « Sportivement pour trouver les causes et analyser la défaite à Séville, et personnellement afin de traiter cette grande déception. Lors de la réunion du conseil de la DFB le 4 décembre, Oliver Bierhoff, le directeur des équipes nationales et de l’académie, présentera et évaluera la situation actuelle de l’équipe nationale. Cela inclut l’expérience de la défaite contre l’Espagne, mais aussi le développement global de l’équipe au cours des deux dernières années. La DFB fournira des informations sur les résultats des consultations et les prochaines étapes au moment opportun », annonce la Fédération sur son site internet. Une affaire à suivre de très près…