Sauf énorme retournement de situation dans le dossier Kylian Mbappé à Paris, Cristiano Ronaldo sera bien un joueur de la Juventus Turin la saison prochaine.

Alors que Lionel Messi devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone dans les prochains jours, l’avenir de son rival, Cristiano Ronaldo, est encore flou. Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, le Portugais a été annoncé du côté de Manchester United, du Real Madrid et même du Sporting Portugal cet été. Autant d’anciens clubs que CR7 ne retrouvera pas… du moins pour le moment. D’après les informations du Corriere dello Sport, Ronaldo souhaite réellement quitter la Juve cet été, mais ses options sont très limités. Le média italien assure que seul le PSG pourrait s’offrir les services du quintuple Ballon d’Or pour la saison à venir.

À 36 ans, et alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, il est estimé à « seulement » 30 millions d’euros. Mais le problème reste son énorme salaire : plus de 30 millions d’euros par an actuellement chez les Bianconeri. Une somme colossale que le PSG débourse déjà pour Neymar (36 M€/an) et pourrait débourser pour Kylian Mbappé en cas de prolongation de contrat du Français. C’est précisément sur ce point que réside l’avenir de Cristiano Ronaldo. Tant que Kylian Mbappé est au PSG, il n’y aura pas de place pour une autre superstar. Le Real Madrid rêve toujours du champion du monde 2018, mais plutôt sous forme de transfert gratuit en 2022, si Paris ne parvient pas à renouveler son bail.

Un échange XXL entre Ronaldo et Mauro Icardi avait également été évoqué par les médias transalpins, mais là encore, l’énorme différence de salaire entre l’Argentin et le Portugais aurait suffi à décourager les dirigeants du PSG d’après le Corriere dello Sport. Bref, Cristiano Ronaldo veut partir, mais il ne peut pas pour l’instant. Le joueur est arrivé à Turin hier pour reprendre l’entraînement, mais également pour s’entretenir avec le président Andrea Agnelli au sujet de son avenir.