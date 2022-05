Auteur d’une belle saison sous les ordres de Simone Inzaghi, Lautaro Martinez pourrait bien faire ses valises cet été.

Encore auteur d’un doublé ce vendredi face à Empoli (4-2), Lautaro Martinez pourrait bien vivre ses derniers matchs sous les couleurs de l’Inter Milan. Pisté par Arsenal et l’Atlético Madrid, l’Argentin risque en effet d’animer le prochain mercato estival. Invité sur les ondes de Radio Colonia ce vendredi, son agent Alejandro Camaño a clairement ouvert la porte à un départ.

« Lauti va nous donner beaucoup de joie dans les années à venir, où qu’il aille, il sera un animateur. Il réussira où qu’il aille, il réussira sûrement. Espérons qu’il jouera pour une grande équipe et qu’il pourra participer à des compétitions comme la Ligue des champions. J’espère qu’il sera une signature très chère et qu’il enverra beaucoup d’argent en Argentine (le Racing Avellaneda aurait un pourcentage sur son futur transfert), cela me rendrait très heureux. »