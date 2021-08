Pisté par Arsenal, Lautaro Martinez souhaite uniquement quitter l’Inter Milan pour rejoindre l’un des trois cadors de Liga espagnole.

Sacré champion d’Italie avec l’Inter Milan, Lautaro Martinez a également réussi sa saison sur le plan personnel avec un bilan de 17 buts et 6 passes décisives en Serie A. Pourtant sa relation avec Antonio Conte n’a pas toujours été au beau fixe et l’Argentin a un temps été annoncé sur le départ. Cette semaine, Lautaro Martinez aurait notamment été approché par les dirigeants d’Arsenal, qui cherchent un buteur de classe mondiale pour succéder à l’ancien Lyonnais Alexandre Lacazette, dont l’avenir semble déjà loin de Londres. Des avances immédiatement rejetés par le joueur et son entourage.

En effet, comme l’explique le média Football Italia, le buteur de 23 ans n’a aucunement l’intention de signer en Premier League cet été. Même si les Gunners s’alignent sur les 80 millions d’euros réclamés par l’Inter Milan, Lautaro Martinez n’acceptera pas de contrat de la part de l’équipe de Mikel Arteta. Pour être plus précis, Lautaro Martinez n’accepterait de quitter la Lombardie que pour trois destinations bien précises : le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético Madrid. Le Barça a finalement opté pour son compatriote Sergio Agüero tandis que les Colchoneros ne recruteront pas d’attaquant avant d’avoir vendu Saul Niguez.