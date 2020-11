Laurent Nicollin, le président de Montpellier, a donné son avis au sujet du conflit des droits TV dans le Journal du Dimanche.

Le président de Montpellier a dévoilé plusieurs informations au sujet du contrat qui lie Mediapro à la LFP. « Au moment de l’appel d’offres, des concurrents de Mediapro nous ont avertis qu’on ne verrait pas l’argent. On a signé avec confiance, même limitée », a indiqué le boss du MHSC. Avant de poursuivre son analyse : « On prendra ce qu’on voudra bien nous donner pour pérenniser le haut niveau. Le nouveau président de la Ligue, Vincent Labrune, a contracté un emprunt et se bat pour trouver une solution. Si on traverse la saison 2020-2021, en espérant qu’un vaccin soit trouvé, on repartira sur d’autres bases. »

Pour le moment, le dossier des droits TV n’avance pas et Mediapro serait sur le point de décider le non-versement du paiement de la tranche des droits TV de décembre. Un nouveau coup dur pour les clubs professionnels si cette informations se confirme dans les prochains jours.