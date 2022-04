Ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux ou encore du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc pourrait bien prendre les commandes d’une sélection nationale.

Selon le journal nigérian The New Telegraph, Laurent Blanc aurait fait savoir à la Fédération nigériane qu’il était intéressé par le poste. Limogé par Al Rayyan en février dernier, l’ancien sélectionneur des Bleus se verrait bien relever ce nouveau défi. Le technicien français serait même en pole devant trois autres prétendants, à savoir Ernesto Valverde, Philip Cocu et Jose Peseiro.