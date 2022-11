Les Verts posent un ultimatum à Laurent Batlles. La victoire ou la porte pour le technicien français.

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’AS Saint-Etienne pensait pouvoir se redresser aisément en second division avant de retrouver l’élite. Une occasion déjà manquée pour les Verts qui se dirigent vers une énième saison galère. Dix-neuvième avec 11 petits points, l’écurie stéphanoise n’a gagné que trois rencontres depuis le début de la saison et lutte pour son maintien. A quelques jours de la trêve internationale, l’urgence est de mise et la direction de l’ASSE s’apprête à entrer en action.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, Laurent Batlles jouera son avenir los de la 15ème journée de Ligue 2 qui opposera l’AS Saint-Etienne à Rodez, ce samedi à Geoffroy-Guichard. En cas de victoire, l’ancien technicien de l’ESTAC Troyes sera conservé. Dans le cas contraire, il prendra la porte, six mois seulement après son arrivée. Dix-huitième, Rodez s’avance avec de sérieux arguments alors qu’il s’agit du bourreau des Verts en Coupe de France…