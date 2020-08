Auteur d’une superbe fin de saison avec les Blues de Chelsea, Olivier Giroud donne des indices sur son avenir.

Dans “l’Equipe”, l’attaquant français livre son analyse sur la situation et assure être prêt à jouer encore au très haut niveau pour les deux prochaines saisons.

“J’ai encore au moins un an de contrat avec Chelsea. Si c’est à Chelsea, je serai content. Si ce n’est pas les cas, un autre challenge me sera présenté. Je peux encore jouer dans un bon Championnat pendant deux ans, je ne me fixe aucune limite. Je me souviens d’une discussion que j’avais eue avec Arsène Wenger. Il m’avait dit qu’il me voyait bien jouer jusqu’à 35 ans car, en vieillissant, mon jeu ne serait pas pénalisé puisqu’il n’est pas basé sur la vitesse.” Voici ce qu’a expliqué l’attaquant de 33 ans.