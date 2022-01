Au bout du temps additionnel, l’Atlético de Madrid l’emporte à domicile contre Valence (3-2).

Le début de match est dominé par Valence et c’est logiquement qu’ils prennent l’avantage par l’intermédiaire de Musah à la 25e puis de Duro, à la 44e. Les Visiteurs plus entreprenants et réalistes rentrent aux vestiaires en menant (0-2). Mais la deuxième période ne ressemble en rien à la première, les Colchoneros reviennent tambours battants et asphyxient Valence. Cunha réduit le score à l’heure de jeu avant que Correa n’égalise à la 91e et que Mario Hermoso ne reprenne un centre de Cunha pour donner la victoire de l’Atlético à la 93e min. Un scénario fou et une victoire arrachée à l’envie qui permet aux hommes de Simeone d’être 4e. Valence de son côté est 9e.