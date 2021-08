Après quelques mois compliqués, Saúl Niguez n’est plus dans les plans de Diego Simeone.

« Il est très important pour nous, parce qu’il peut jouer latéral, ailier, milieu, dans un double pivot… Il nous apporte plein de situations où on peut compter sur lui. Sans faire sa meilleure saison, on a compté sur lui. J’ai parlé avec lui. « Si tu restes, tu vas travailler comme d’habitude, et si tu veux partir, on ouvrira la porte ». On lui a tout donné, il nous a tout donné. S’il doit partir, je l’embrasserai, je lui souhaite le meilleur », a indiqué le manager argentin pour AS.