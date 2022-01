Pour remplacer Kieran Trippier Trippier qui s’est engagé avec Newcastle, l’Atlético Madrid aurait fait de Nordi Mukiele sa priorité.

Newcastle est parti pour agiter le mercato hivernal et la première victime est l’Atlético Madrid. En effet, les Magpies ont recruté le latéral droit des Colochoneros, Kieran Trippier. L’anglais, dont le montant du transfert est estimé à 31 millions d’euros, est la première recrue de l’ère saoudienne. Du coup le club madrilène est désormais à la recherche d’un nouveau défenseur droit. Selon les informations de l’Equipe et de Foot Mercato, l’Atlético est intéressé par Nordi Mukiele pour cet hiver. Le latéral du RB Leipzig serait même la priorité des dirigeants espagnols à ce poste. Mais le champion d’Espagne s’heurte à plusieurs problèmes. Tout d’abord, les dirigeants allemands ne souhaiteraient pas perdre leur défenseur français, qui est sous contrat jusqu’en 2023 avec Leipzig. Puis il faudrait convaincre le joueur de quitter l’Allemagne, et selon l’Equipe, Nordi Mukiele ne serait pas ouvert à un départ. L’affaire s’annonce donc complexe pour les Colchoneros…