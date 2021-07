Avant d’accepter un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez, le FC Barcelone espérait récupérer Joao Felix dans l’opération.

En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être poussé vers la sortie dès cet été, alors que le Barça cherche à considérablement réduire sa masse salariale pour se plier aux exigences de la Liga et enregistrer les nouvelles recrues : Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson. Comme annoncé plus tôt dans la journée, le club catalan serait tout proche d’un accord avec l’Atlético Madrid pour un échange entre le Français et le milieu de terrain espagnol Saul Niguez, plus une somme d’environ 15 millions d’euros.

Mais avant que cette offre ne voit le jour, le FC Barcelone avait tenté un autre coup de Trafalgar. D’après les informations du média catalan Sport.es, le président Joan Laporta a dans un premier temps proposé les services d’Antoine Griezmann en échange du Portugais Joao Felix. Un échange bien plus avantageux pour le Barça quand on sait que l’ancien Lisboète à 9 ans de moins que Griezmann et que sa valeur sur le marché des transferts est plus élevée d’environ 20 millions d’euros (Transfermarkt). Bref, le président du FC Barcelone a tenté le coup, sans succès.