Alors que les rumeurs de vente battaient leur plein il y a encore quelques semaines, tout semble s’essouffler autour de l’AS Saint-Etienne. Une machination menée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo planerait autour du club stéphanois.

L’AS Saint-Etienne n’a toujours pas remporté le moindre succès depuis le début de la saison. Une entame d’exercice bien délicate pour les hommes de Claude Puel qui sont désormais la lanterne rouge de la Ligue 1. Seule une vente semblait pouvoir changer les choses mais le deal aurait été sabordé par le duo de présidents à la tête du club stéphanois, une affirmation de Pierre Ménès.

« Je suis persuadé que Romeyer et Caïazzo ne veulent pas vendre le club. Je connais le prince cambodgien, il avait bloqué les 100 M€. Qu’est ce qu’il lui faut de plus pour accéder à la data ? Si tu ne donnes pas accès à la data, c’est que tu as des choses à cacher. Je suis globalement inquiet pour Saint-Étienne » a fustigé Pierre Ménès lors de sa propre chronique « Face à Pierrot ».