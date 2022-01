Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Lokomotiv Moscou, Zé Luis intéresse la Ligue 1 et notamment deux clubs actifs cet hiver : Saint-Etienne et Troyes.

A la recherche d’un renfort offensif cet hiver, Troyes s’active. Tout comme, Saint-Etienne qui est à la recherche de tous les renforts possibles cet hiver pour sortir de la zone rouge. Selon les informations de l’Equipe, l’ESTAC et l’ASSE suivent de près la situation de Zé Luis. L’international cap-verdien est actuellement libre mais il n’a plus disputé de matchs depuis le 16 aout à cause d’une blessure à la cuisse.