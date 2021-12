En pleine crise sportive, l’AS Saint-Etienne est à la recherche de renforts de toute urgence. Une mission délicate au vue des faibles finances dont disposent les dirigeants stéphanois qui viennent d’être recalés par une cible potentielle prospectée par Pascal Dupraz en personne.

En pleine crise sportive, l’AS Saint-Etienne a enfin pris une décision forte en se séparant de Claude Puel. Pour le remplacer, la direction stéphanoise a parié sur le roi des missions sauvetages : Pascal Dupraz. Mais sa seule nomination n’est pas suffisante pour inverser une dynamique aussi négative que celle que traverse les Verts. Lanterne rouge en Ligue 1 avec 12 petits points au compteur, il était temps pour l’ASSE de prendre une décision forte. Une ligne directrice qu’il faut désormais poursuivre alors que l’ancien technicien du SM Caen réclame de nouvelles recrues. Une longue liste de noms a été dressée parmi lesquels figuraient le buteur du FC Nantes, Kalifa Coulibaly.

Cantonné au banc depuis l’éclosion de Randal Kolo-Muani, le Malien de 30 ans n’est à la fête au FC Nantes. Antoine Kombouaré ne compte pas sur lui et autant dire que la centaine de minutes qu’il ai pu disputées jusqu’ici sont loin d’être suffisantes. Néanmoins, ce n’est pas pour autant qu’il envisage de s’engager avec l’AS Saint-Etienne. Selon les informations publiées par Ouest-France, le buteur ne souhaiterait pas quitter le FC Nantes cet hiver et privilégierait plutôt un départ l’été prochain. Alors libre de tout contrat, il pourra ainsi toucher un plus gros chèque lorsqu’il s’engagera avec sa future écurie. Un premier stop pour Pascal Dupraz qui espère que les Verts se renforceront le plus rapidement possible.