Désireux de poursuivre son aventure chez les Verts, Pascal Dupraz reste dans l’incertitude. L’AS Saint-Etienne préfère attendre la fin de saison pour statuer définitivement.

A deux journées de la fin du championnat, l’AS Saint-Etienne est en dix-huitième position avec 31 points au compteur à 3 unités du premier non relégable, le FC Lorient. Virtuellement barragistes, les Verts devront faire face au Stade de Reims puis au FC Nantes lors des 37ème et 38ème journée de Ligue 1. Une fin de saison qui devrait sceller le destin de Pascal Dupraz. Selon les informations révélées par L’Equipe, la direction stéphanoise préfèrerait attendre la fin de saison et son dénouement avant de statuer sur l’avenir de son coach avec plusieurs dates importantes en ligne de mire : les deux dernières journées mais aussi le 30 mai après d’éventuels barrages. En cas de départ, l’ASSE a déjà ciblé deux entraîneurs potentiels, Michel Der Zakarian, technicien du Stade Brestois, et Laurent Battles, sans club depuis son licenciement de l’ESTAC Troyes mais aussi courtisé par le LOSC.