Ce jeudi 30 septembre, l’AS Monaco a disputé sa deuxième rencontre européenne en Europa League avec à la clé, un résultat nul, face à la Real Sociedad. Le buteur monégasque, Axel Disasi, revient sur cette performance contrastée.

« C’est vrai qu’on a fait une bonne entame, avec beaucoup d’agressivité et d’intensité. Après, sur la 2e période, je trouve qu’on a peut-être un peu trop reculé, donc après forcément, ils ont eu plus d’occasions, a admis le capitaine monégasque au micro de RMC Story. Mais tout n’est pas à jeter, on prend un point qui nous fait du bien, on est toujours dans le haut du groupe. On est à l’extérieur, c’est un terrain compliqué, on l’a vu ce soir avec une belle ambiance, donc je pense qu’il y a beaucoup de positif à tirer. »