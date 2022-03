Souvent vanté, la formation à la française rapporte gros à ses écuries. La France se classe à la 2ème place des pays ayant gagné le plus d’argent en vendant ses joueurs formés depuis 2015. L’OL et l’AS Monaco font partie des centres de formations les plus rentables.

La France brille au niveau de sa formation avec des jeunes talentueux reconnus dans le monde entier. Selon la dernière lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES, la France se classe en 2ème positon au classement des pays ayant engrangé le plus d’argent sur les transferts de joueurs formés sur le territoire depuis 2015 avec 1,61 milliards d’euros récoltés. Une somme astronomique qui permet de se positionner devant l’Espagne (1,39 milliards), le Brésil (951M€), l’Allemagne (916M€), ou encore le Portugal (788M€).

Au niveau national, ce sont l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais qui se placent dans les premières positions. Le club de la Principauté (3ème) a généré 285M€ de revenus grâce à sa formation et devance l’Olympique Lyonnais (5ème) avec 270M€. Un top 5 composé également du SL Benfica (1er), du Real Madrid (2ème) et de l’Ajax Amsterdam (4ème).