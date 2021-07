D’après les informations du Parisien, plusieurs joueurs du PSG ne seraient pas particulièrement emballés par le recrutement de Sergio Ramos.

Alors que l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain a été actée cette semaine le vestiaire parisien n’arbore pas un large sourire. Au contraire, plusieurs membres de l’effectif ont été mécontents d’apprendre l’arrivée de l’ancien capitaine du Real Madrid. Comme l’explique le journal Le Parisien dans son édition du jour, certains joueurs du PSG estiment que le club était déjà bien fourni en défenseurs centraux avec notamment Marquinhos et Presnel Kimpembé comme titulaires.

Mais au-delà des besoins de renforts du PSG, le directeur sportif Leonardo a surtout sauté sur une occasion en or de récupérer un défenseur central d’expérience pour 0€. Il s’est s’engagé pour deux saisons et sera l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif avec un salaire avoisinant celui qu’il touchait en Espagne (13 millions d’euros par an).

Le malaise lié à la signature de Sergio Ramos ne serait pas l’unique problème en interne. En effet, plusieurs membres de l’effectif s’interrogent au sujet du recrutement de Gianluigi Donnarumma, alors que Keylor Navas a prolongé son contrat il y a deux mois. Un cas similaire à celui de Ramos, qui n’a pas été bien accueillie par le vestiaire parisien. Bref, Mauricio Pochettino va avoir des comptes à régler avec ses joueurs avant le début de la saison.