Angel Di Maria est revenu sur la suite de sa carrière après l’arrivée de son compatriote et ami Lionel Messi dans la capitale française.

S’il aime le PSG et la France, l’Argentin envisage tout de même de finir sa carrière la où tout a commencé dans le club de Rosario Central. Une déclaration qui fait echo à celle de sa femme il y a quelques semaines. « J’aimerais prendre ma retraite à Rosario Central. Je ne sais pas si je vivrais à nouveau en Argentine, mais ma femme compte sur moi pour finir ma carrière là-bas et peut-être plus tard pour retourner vivre en Europe, » a déclaré l’ancien du Real Madrid sur « ESPN Argentina. » Agé de 33 ans, il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022.