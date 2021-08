C’est l’une des conséquences inattendues de la signature de l’Argentin à Paris.

Dans le cadre de l’accord-cadre entre Nike et la marque Jordan, équipementier du PSG, Michael Jordan encaisse 5% sur les ventes de maillot du club parisien. Selon les premières remontées, les maillots floqués du numéro 30 de Lionel Messi ont ainsi déjà rapporté plusieurs millions de dollars à l’ancienne star des parquets de NBA. Certains chiffres invérifiables – sans doute des fake news – font état de plus de 6 millions d’euros de royalties d’ores et déjà remontées. Ces chiffres sont sans doute surévalués à l’heure actuelle. Mais une chose est sûre : les ventes de maillots de Messi explosent. Et ce n’est qu’un début !