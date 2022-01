Touché par le Covid-19 et souffrant de symptômes inconfortables, Lionel Messi ne devrait pas être sélectionné avec l’Argentine. La sélection préfère le laisser se concentrer sur ses objectifs à court terme avec le PSG.

Tout comme son coéquipier Neymar, toujours éloigné des terrains pour cause de blessure, Lionel Messi ne devrait pas être appelé avec sa sélection et donc rejoindre l’Amérique du Sud pour y disputer les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Selon les informations partagées par RMC Sport, que confirment la presse argentine, la star parisienne ne sera pas convoqué pour les prochaines oppositions de l’Albiceleste contre le Chili (28 janvier) et la Colombie (2 février).

La sélection et la fédération argentine voudrait laisser du temps à Lionel Messi pour se remettre du Covid-19, dont il est victime depuis les fêtes de fin d’année. Ainsi, il pourra pleinement se concentrer sur ses prochaines échéances en club.