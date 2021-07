Défenseur central de l’équipe d’Espagne, Aymeric Laporte disputait sa première compétition majeure depuis sa naturalisation en début de compétition. Si les Espagnols sont éliminés de l’Euro 2020, ils n’ont pas à rougir de leur prestation.

Quelques heures après le match, le défenseur central a fait le point et retient de la fierté de la part d’un super groupe qui a réalisé un magnifique parcours. « On a très bien joué. On a montré qu’on est une grande équipe. On a réussi à pratiquer un beau football contre une grande équipe italienne, plus favorite que nous sur ce tournoi. Aujourd’hui, ça n’a pas été possible mais on est très contents du groupe que l’on a créé. Il y a eu beaucoup de nouveautés, un cas de coronavirus en première semaine. Sergio Busquets et Diego Llorente ont dû partir, ça a été difficile car on a dû s’isoler. On a montré qu’on est un groupe extraordinaire et qu’on est arrivé ici pour quelque chose. » A-t-il annonce au micro de « BeIN Sports. »