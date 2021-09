Incroyable révélation de la presse espagnole. Bien avant que Lionel Messi ne signe au PSG, Joan Laporta a tenté de recruter Neymar.

Neymar est l’un des noms qui reviennent sans cesse dans l’actualité du Barça depuis plusieurs saisons. L’attaquant brésilien du PSG a déclaré à de nombreuses reprises que son rêve était de partager à nouveau une équipe avec Leo Messi et il l’a finalement réalisé… à Paris et non à Barcelone. Mais ce que l’on apprend aujourd’hui, c’est que le président du Barça, Joan Laporta, a tenté de faire bouger les choses cet été.

Selon l’émission « El món a Rac1 », Laporta voulait faire signer Neymar dès sa prise de fonction cette année, afin qu’il puisse revenir à Barcelone cet été. Selon les mêmes informations, Neymar leur a avoué qu’il « mourait d’envie de retourner au Camp Nou et de jouer aux côtés de Messi ». Malgré cela, tout s’est effondré lorsque, selon les rapports, l’un des « cheiks » du PSG, connaissant l’intérêt du Barça, a déposé un montant de 20 millions d’euros sur le compte bancaire du père de Neymar, « Pai ».

La suite, on la connaît : Neymar a prolongé avec le PSG, puis Messi est arrivé à Paris.