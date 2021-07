Devant son public, l’Angleterre est venu à bout d’une belle équipe du Danemark (2-1) pour valider son ticket en finale de l’Euro 2020.

Virevoltants en première période, les Danois vont être récompensés à la demi-heure de jeu grâce à un coup franc absolument somptueux du jeune Mikkel Damsgaar (30′). Le prodige de la Sampdoria aura inscrit non seulement le premier coup franc direct dans cet Euro 2020, mais surtout le premier but encaissé par le portier anglais Jordan Pickford. La joie aura été de courte durée pour les coéquipiers de Christian Eriksen puisqu’un but contre son camp du malheureux Simon Kjær (39′) va relancer les Three Lions avant la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes de Gareth Southgate vont assiéger le but de Kasper Schmeichel sans jamais réussir à doubler la mise. Ils devront finalement attendre les prolongations et la 104e minute de jeu pour trouver la faille. Un penalty litigieux obtenu par Raheem Sterling et transformé en deux temps par Harry Kane va faire entrer Wembley en éruption. L’équipe d’Angleterre s’impose finalement sur le score de 2-1 face à une formation vaillante du Danemark et retrouvera l’Italie en finale ce dimanche (21h), une nouvelle fois à Wembley.