Buteur victorieux pour l’Angleterre face au Danemark hier soir, Harry Kane est revenu sur cette magnifique qualification pour la finale.

Interrogé par BeIN Sports, l’attaquant de Tottenham était aux anges. « C’est incroyable, ça a été un match difficile. Il faut féliciter le Danemark, ils nous ont rendu la tâche compliquée. On a réussi à répondre présents. Les joueurs ont été très bons. Jouer une finale à la maison, c’est un sentiment formidable. Le penalty ? J’ai choisi à l’avance là où je devais tirer. Ce n’était pas le meilleur, mais c’est le football. On rate et le ballon revient dans les pieds. » Prochaine et dernière étape, l’Italie dimanche soir 21 heures à Wembley.