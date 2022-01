L’ancienne star du Brésil, Robinho a écopé d’une peine de 9 années de prison ferme de la part d’un tribunal en Italie.

Aujourd’hui âgé de 37 ans, Robinho a été reconnu coupable pour « violences sexuelles en groupe contre une femme » et condamné par la justice italienne à neuf années de prison et des faits qui remontent à 2013 lorsqu’il évoluait au Milan AC. Il aurait participé à un viol collectif. Il ne peut plus faire appel mais peut encore demander son extradition pour le Brésil et ainsi purger sa peine sur sa terre natale.