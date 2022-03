D’abord suspendu, le contrat entre le FK Krasnodar et Rémy Cabella, 32 ans, vient d’être résilié. En fin de contrat en fin de saison, le Français, ancien joueur de l’OM, est désormais libre et peut s’engager ou bon lui semble.

« Krasnodar a résilié le contrat de Remy Cabella. Le club et Remy Cabella ont convenu de résilier le contrat d’un commun accord. Le milieu de terrain corse a disputé 62 matches avec notre équipe, inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives. Nous remercions Rémy Cabella pour ce qu’il a réalisé et lui souhaite bonne chance dans sa future carrière », peut-on lire dans un