L’ancien arbitre professionnel (entre 1995 et 2008), Stéphane Moulin est décédé ce dimanche à l’âge de 57 ans. C’est le syndicat des arbitres d’élite (SAFE) a annoncé ce lundi la triste nouvelle sans préciser la cause.

« Notre collègue, Stéphane Moulin, nous a quittés ce 8 novembre à 57 ans, annonce le SAFE. 40 années dédiées à l’arbitrage régional et national, arbitre international avec près de 300 matchs au plus haut niveau en Ligue 1 et Ligue 2, un Trophée des Champions en 2000. Émotion et tristesse« .

Notre Collègue, Stéphane MOULIN, nous a quittés ce 8 novembre à 57 ans : 40 années dédiées à l’arbitrage régional et national, arbitre international avec près de 300 matchs au plus haut niveau en Ligue 1 et Ligue 2, un Trophée des Champions en 2000. Emotion et Tristesse.🙏 pic.twitter.com/xsftQPsRwG — SAFE (@ArbitresSAFE) November 9, 2020

Stéphane Moulin avait été nommé arbitre de la fédération en 1991 avant d’exercer au niveau professionnel entre 1995 et 2008. En tout, il aura officié durant 155 matchs de Ligue 1, 95 de Ligue 2.