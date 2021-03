Ancien gardien du Paris Saint-Germain, Bernard Lama a rendu un très bel hommage au gardien du PSG, Keylor Navas pour son superbe match face au Barça en Ligue des champions. Malgré tout, il pense que le Costa Ricien n’est pas le meilleur gardien de la Ligue 1.

« Je pense que Maignan est un peu au-dessus grâce à son jeu au pied et sa qualité sur les balles aériennes. C’est un gardien plus offensif. Il frappe des deux pieds mais les deux sont décisifs et c’est ce qu’on leur demande. Sans rien enlever à ses qualités, Navas est un peu moins efficace dans les domaines mentionnés que le Lillois. » A indiqué l’ancien gardien de l’Equipe de France, champion du monde en 1998. Voilà qui fera très plaisir à Mike Maignan, le gardien numéro un du LOSC.