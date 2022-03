Ce n’est une surprise pour personne que le FC Barcelone souhaite s’attacher les services de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, pour la saison prochaine.

Mais la signature de l’attaquant ne sera pas facile, d’autres clubs sont sur les rangs pour l’attaquant norvégien, et la situation financière du club catalan pourrait compliquer l’opération. Le club en est conscient et a entrepris des démarches pour recruter un attaquant capable de compenser l’absence de Haaland dans l’équipe. Le nom qui a le plus marqué les esprits est celui de Mohamed Salah, le joueur égyptien de Liverpool.

Selon Mundo Deportivo, Salah est l’option préférée de Xavi, devant d’autres grands noms comme Robert Lewandowski et Romelu Lukaku. L’Égyptien arriverait au FC Barcelone à l’âge de 29 ans, il lui reste donc encore des saisons au plus haut niveau. D’autant que le joueur ne souhaite pas renouveler son contrat du côté de la Mersey pour le moment, qui expire en juin 2023. Salah n’a pas le même profil de jeu que Haaland, mais l’attaquant égyptien est une menace constante pour les défenseurs adverses. Partant sur l’aile avec une liberté de mouvement, il peut également occuper le poste de faux » 9 « .