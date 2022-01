Alors que la CAN débute ce dimanche au Cameroun, l’Algérie et le Ghana s’affrontaient lors d’un match amical. Les Algériens, vainqueurs de la CAN 2021, ont écrasé le Ghana 3 à 0, grâce aux buts d’Ounas et de Slimani.

Malgré les absences de plusieurs titulaires algériens comme Riyad Mahrez, l’Algérie n’a fait qu’une bouchée du Ghana, en match amical. Les Fennecs ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire d’Ounas à la 8e minute. 1-0 à la pause, avant que Mensah ne marque contre son camp et donne un avantage encore plus considérable aux Fennecs, à la 74e minute. Puis, seulement quelques minutes plus tard, le joueur lyonnais Islam Slimani entré à la 63e achève le Ghana avec le but du 3-0.