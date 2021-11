Les Fennecs se sont facilement imposés face à Djibouti (0-4). Grâce à cette victoire l’Algérie est première de son groupe et est en bonne voie pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde.

Il ne manque plus qu’un point à l’Algérie pour se qualifier pour le prochain mondial. Vainqueur facilement de Djibouti, cet après-midi, avec notamment un nouveau but d’Islam Slimani, les Fennecs ont profité du faux pas du Burkina Faso qui jouait en même temps face au Niger (1-1). Cette contre-performance burkinabaise permet aux Fennecs d’être en tête du groupe avec treize points, deux points devant le Burkina Faso. Les deux équipes se joueront la première place et le ticket pour le Qatar lors de la prochaine et dernière journée mardi à 17h. Les coéquipiers de Riyad Mahrez n’auront alors besoin que d’un nul pour finir en tête du classement.