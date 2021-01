L’Ajax Amsterdam a concédé un match nul 2-2 ce soir à la maison face au PSV Eindhoven dans le Classique du championnat des Pays-Bas.

Ajax Amsterdam – PSV Eindhoven 2-2 : match spectaculaire qui a très mal débuté pour les locaux menés 1-0 dès la deuxième minute sur un but d’Eran Zahavi. En dedans durant les 20 premières minutes, les Ajaccides vont craquer une seconde fois sur un doublé de Zahavi parfaitement servi par la star Donyell Malen à la 21e minute. Sonnés par la tournure des événements, les hommes d’Erik Ten Hag recollent au score grâce à Quincy Promes (40 min) sur un magnifique centre à ras de terre de Dusan Tadic.

En deuxième mi-temps, la rentrée du buteur franco-ivoirien Sébastien Haller arrivé au mercato contre 22,5 millions d’euros est décisive. S’il se voit refuser un but pour hors jeu, il est à l’origine de l’action d’Antony qui parvient à égaliser au score à la 65e minute de jeu. Plus rien ne sera marqué et les deux équipes partagent les points. L’Ajax reste premier avec 35 points devant le PSG avec 34 unités.

90+4. Almost completed that comeback…#ajapsv — AFC Ajax (@AFCAjax) January 10, 2021

Voici le classement de l’Eredivisie après cette 15e journée :