Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin prochain, l’avenir d’Ozil alimente énormément les débats et les discussions du ballon rond en ce moment. L’agent du joueur allemand a expliqué qu’il laissait la porte ouverte à toute offre pour son client.

Bien malin celui qui pourra prédire la future destination de Mesut Ozil. Proche d’un accord avec Fenerbahçe selon les rumeurs actuelles, le nom de l’Allemand est également associé au DC United en MLS aux States.

L’agent de celui qui s’est lancé récemment dans la mode, Erkut Sogut, a démenti cette rumeur pour ESPN en expliquant que tous les scénarios étaient possibles pour son protégé, même celui de rester chez les Gunners sans jouer. « Il pourrait rester à Arsenal jusqu’à cet été, mais il pourrait aussi partir cet hiver. La priorité de Mesut est de rester, mais on ne sait jamais dans le football, les choses peuvent changer très vite. Pour le moment, nous vérifions toutes les options pour janvier et pour l’été (…) Si nous voulons partir en janvier, j’ai besoin d’en parler avec Arsenal. Si nous signons avec un club pour cet été, je n’ai pas besoin de le faire. Voilà la situation. Dans les sept à dix jours, on y verra un peu plus clair car le marché des transferts est désormais ouvert et les choses peuvent donc aller vite. »

L’épilogue du feuilleton Ozil n’est donc pas pour tout de suite.