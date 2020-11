Le défenseur central du PSG fait l’objet d’une polémique pour avoir liké un post instagram du combattant russe de MMA Khabib Nurmagomedov.

Fan du combattant Khabib Nurmagomedov qui est une star dans sa discipline, Presnel Kimpembe suit son compte et like ses posts, come d’ailleurs d’autres joueurs français tels que Karim Benzema. Problème : le Russe est montré du doigt pour son absence de condamnation des attentats de Nice. Soupçonné de partager une partie de l’idéologie islamiste, Nurmagomedov est donc devenu infréquentable sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour que la twittosphère s’enflamme.

Presnel Kimembe a rapidement réagi. « Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes », a-t-il réagi sur les réseaux sociaux.