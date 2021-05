Pour le consultant de la chaîne L’Equipe, le sélectionneur de l’équipe de France doit encore se justifier sur les raisons personnelles qui l’ont poussé à ne pas prendre Benzema avec chez les Bleus ces dernières années.

La nouvelle de la semaine aura été sans conteste le retour de Karim Benzema en équipe de France. Mais si toutefois cette décision de Didier Deschamps fait l’unanimité sur le plan sportif en vue de l’Euro 2020 cet été, elle laisse encore quelques questions en suspens. Sur le plateau de la chaîne l’Equipe hier soir, l’ancien Parisien Vikash Dhorasoo a donné son avis sur la nouvelle et il en a profité pour reprendre de volée le sélectionneur des Bleus, qu’il accuse d’avoir ouvertement menti.

« Il n’a pas sélectionné pendant des années l’un des meilleurs joueurs du monde qui est cinq fois champion d’Europe avec le Real Madrid qui est la meilleure équipe du monde. Et il décide de ne pas le prendre et il prend des joueurs, Giroud par exemple, qui n’a pas marqué un seul but pendant la Coupe du monde, qui joue parfois pas du tout, et d’autres joueurs qui étaient moins bons que Karim Benzema. Nous, on a fait le travail à le remettre dans le débat à chaque fois, mais à niveau égal il ne revenait pas, alors qu’il le méritait. Didier Deschamps a des comptes à rendre au peuple français. Nous, on était privés du meilleur joueur français en activité parce qu’un sélectionneur, un gars, a décidé de ne pas le prendre. Donc c’est évidemment un problème personnel qu’il a mis au-dessus de l’équipe de France. »

Vikash Dhorasoo regrette notamment que le retour de Karim Benzema en équipe de France ne soit intervenu que bien après ceux d’Adrien Rabiot ou d’Antoine Griezmann, coupables d’écarts de conduite par le passé.