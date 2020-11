Vice-champion de France en titre, l’Olympique de Marseille rencontre quelques difficultés en ce début de saison. Privé de leur public depuis le début de saison, les Olympiens n’ont plus le même visage qu’il y a quelques semaines.

Un public qui compte énormément dans le coeur et dans la vie des joueurs marseillais. Un public qui impressionne toujours autant et même comparé à celui des plus grosses ambiances sud-américaines telles que Boca Juniors ou River Plate. C’est en tout cas ce que constate Daniel Sousa, adjoint d’André Villas-Boas qui est subjugué par le public du Vélodrome.

« Le stade Vélodrome avec ses supporters. C’est magnifique. J’ai assisté à des Boca-River en Argentine, des “Fla-Flu” (Flamengo-Fluminense) au Brésil. Pour moi, le Vélodrome est à ce niveau. L’ambiance est tout le temps comme ça, même contre les petites équipes, pas juste pour les gros matches. C’est impressionnant. Même à huis clos, l’atmosphère est incroyable. J’aime vraiment Marseille, je ne le dis pas pour être sympa. » A-t-il déclaré pour « La Provence ».