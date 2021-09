Alexandre Lacazette est poussé vers la sortie par Arsenal. Les Gunners ont tout tenté cet été pour le lâcher avant qu’il parte libre tout en essayant d’enrôler Tammy Abraham, un double échec.

Désireuse de se renouveler offensivement, Arsenal voulait tout miser sur Tammy Abraham mais pour se faire il fallait dégraisser. Les deux fusibles ont rapidement été trouvés avec Eddie Nketiah et Alexandre Lacazette. En fin de contrat en juin 2022, les Gunners ont souhaité récupérer une petite indemnité de transfert en lâchant l’ancien lyonnais. Une information confirmée par Fabrizio Romano. Néanmoins, le dénouement est aujourd’hui connu. Aucun des deux indésirables n’a quitté le club et Tammy Abraham a rejoint l’Italie et l’AS Roma.