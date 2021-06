« Mon frère et ses amis étaient en train de se battre pour rire, j’ai couru et je les ai frappé avec mon pied gauche, et à partir de ce moment-là il m’a dit "on va t’acheter un ballon".

Depuis ce jour, je n’ai plus lâché le foot. »



Et depuis Ziyech c’est :



🎽 364

⚽️ 117

🎯 128