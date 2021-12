Les Milanais se déplacent sur la pelouse d’Empoli demain soir à 20h45 en Serie A. Un déplacement dont ne prendra pas part Zlatan Ibrahimovic touché à un genou.

Déjà privé de Simon Kjaer, Ante Rebic, Davide Calabria, Rafael Leao et peut-être de Théo Hernandez, Stefano Pioli a annoncé le forfait de Zlatan Ibrahimovic. « Ibra ne sera pas là demain à cause d’une blessure à un genou », a déclaré le technicien italien en conférence de presse. Selon le journaliste italien Antonio Vitiello, il s’agit d’un surcharge au genou gauche. Le Suédois devrait être remplacer dans le onze milanais par Olivier Giroud. « Le nombre de blessures musculaires en novembre était trop élevé et, à long terme, on peut le payer. Nous sommes en train de surmonter le problème », a indiqué Stefano Pioli.