Courtisé par de nombreuses écuries européennes, Rafael Leao ne quittera pas l’AC Milan sans un bon chèque. L’écurie lombarde a fixé son prix de départ à 100 millions d’euros.

Véritable pari réalisé par l’AC Milan après ses bonnes performances du côté du LOSC et un recrutement à 30 millions d’euros, Rafael Leao confirme les belles promesses entrevues en Ligue 1. Après plusieurs mois d’adaptation, le Portugais s’est imposé dans le dispositif de Stefano Pioli et est l’un des artisans de la superbe saison milanaise. Avec 14 buts et 9 passes décisives à son actif, il représente l’avenir de l’écurie lombarde… à moins qu’un transfert ne fasse une soudaine irruption cet été. Courtisé par de nombreuses formations européennes, l’ailier gauche de 22 ans ne partira pas pour rien en cas de départ. Doué en affaires, les dirigeants italiens auraient fixé un prix démentiel.

Selon les informations publiées par Todo Fichajes, le Paris Saint-Germain et Manchester United seraient sur la piste menant à Rafael Leao. Milan n’est pas contre une vente mais pas à n’importe quel prix et seule une somme avoisinant les 100 millions d’euros pourrait les convaincre de céder le Portugais. Une grosse vente estivale serait nécessaire pour que des investissements soient consentis par la formation lombarde cet été, d’où ses demandes extravagantes.