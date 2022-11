Wanda Nara a fait coup double. En plus de ne plus être en couple avec Mauro Icardi, elle n’est plus sa réprésentante.

« J’ai pensé que ce n’était pas bien pour moi d’être la représentante d’Icardi maintenant et j’ai mis fin à mon contrat avec Galatasaray. Il est heureux en Turquie. Il a retrouvé le chemin du but et c’est tout ce qu’il sait faire, tout ce qu’il aime. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur du monde, la paix ainsi que la tranquillité, mais pour le moment je n’ai aucune envie de revenir en arrière », a confié Wanda Nara lors d’une interview accordée à Verissimo.

Prêté par le Paris Saint-Germain à Galatasaray, Mauro Icardi retrouve enfin des couleurs. Aligné à 5 reprises en Turquie, l’Argentin de 29 ans a déjà inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Si une page se tourne pour lui, cela pourrait avoir de grandes incidences sur sa carrière, comme sur le Paris Saint-Germain.