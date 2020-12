Le match annulé entre la Juventus Turin et Naples en octobre dernier aura finalement lieu l’an prochain.

Ce mardi, la Ligue italienne est revenu sur sa décision à propos du match de Serie A entre la Juventus Turin et Naples début octobre. Après avoir dans un premier temps accordé la victoire aux Bianconeris sur le score de 3-0, les hautes instances du football italien ont décidé que la rencontre devra finalement avoir lieu à une date ultérieure qui n’a pas encore été déterminée. Le point de pénalité infligé aux Napolitains a également été retiré.

Le 4 octobre dernier, les hommes de Gennaro Gattuso avaient refusé de se rendre sur la pelouse de la Juventus Turin en raison d’un trop grand nombre de cas positifs à la Covid-19 au sein de son effectif. Le club Naples avait finalement été déclaré forfait et la Juventus a bénéficié d’une victoire 3-0 sur tapis vert. Mais trois mois plus tard, la Ligue a annulé cette décision et la rencontre aura donc lieu en 2021.