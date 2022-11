Dix-huitième en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne vit des temps troublés. Pourtant, les Verts s’avancent avec un effectif séduisant.

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’AS Saint-Etienne peine à se remobiliser et doit désormais lutter pour sa survie en deuxième division. Un constat dressé par Robert Malm lors d’un entretien accordé au 11hdf : « Le mal est profond. J’aimerais bien savoir où il se situe pour mieux comprendre ce qu’il se passe du côté de Saint-Étienne. Il y a plus qu’un simple grain de sable dans la machine, c’est quelque chose d’énorme. Entre la vente ou non, toutes les spéculations autour du club et un début de championnat qui n’est pas à la hauteur. Il ne faut pas avoir peur de dire que l’AS Saint-Etienne joue le maintien. On a beau dire qu’ils ont les statistiques pour être dans le haut de tableau, ce n’est pas le cas dans la réalité. Malheureusement pour eux, Saint-Étienne est dix-neuvième. Je n’arrive pas à comprendre. On a eu l’impression qu’il y avait un progrès, quand on prend les joueurs un par un on se dit aussi qu’ils peuvent être titulaires dans n’importe quelle équipe de Ligue 2.«

Sonné par les derniers résultats des Verts, Robert Malm évoque un chaos global et des erreurs qui s’enchaînent. Un début d’analyse qui pourrait expliquer la situation dans laquelle se sont empêtrés les hommes de Laurent Batlles : « Maintenant, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, entre les cartons rouges, les buts pris en tout début de rencontre, les erreurs individuelles qui coûtent très cher. Ils ont des circonstances atténuantes mais ça n’excuse pas tout, notamment la faiblesse dans le jeu et dans l’état d’esprit. C’est à Laurent Batlles de trouver les solutions, même s’il fut énormément affecté par la défaite contre le Paris FC. D’autant que c’était un non-match total de son équipe. Ce n’est pas normal d’avoir autant de défaillances et de carences dans son jeu. »